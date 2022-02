आइटीआइ की जमीन का सीमांकन नहीं करा सका प्रशासन

आवेदन देने के बाद भी अटका है मामला, सरकारी जमीन के बड़े हिस्से पर है अवैध कब्जा

खंडवा. एक ओर प्रदेश सरकार के मुखिया भूमाफियाओं पर सख्ती से कार्रवाही करने के निर्देश दे रहे हैं और दूसरी ओर यहां सरकारी जमीन के सीमांकन के आवेदन अटका कर रखे गए हैं। एेसे में सरकार की मंशा किस हद तक पूरी हो रही है यह सभी के सामने है।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की बेशकीमती जगह पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। यह कब्जा हाल ही में नहीं हुआ बल्कि कई साल पहले से यहां झुग्गी बस्तियां बन रही हैं और जिम्मेदार देखते जा रहे हैं। मौजूदा समय में कितने रकवा पर कब्जा है और कितनी जमीन अतिक्रमण से मुक्त है, इसके बारे में भी यहां के अधिकारियों को पुख्ता जानकारी नहीं है। हां, इतना जरूर सभी जानते हैं कि आइटीआइ की जमीन के एक बड़े हिस्से पर अतिक्रमण हो चुका है। इसी जमीन की नामजोख कराने और यह जानने की कितनी आराजी पर कब्जा है, इसके लिए प्रशासन को एक आवेदन दिया गया है। लेकिन १५ दिन से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी नाप नहीं हो पाई है।

23.5 एकड़ जमीन

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र को कुल 23.5 एकड़ जमीन आबंटित है। कागजों में लिखी नाप को कभी हकीकत में देखा नहीं गया। जहां आइटीआइ स्टॉफ की आवासीय कॉलोनी बनी है उसके ही ठीक पीछे नाले की ओर झुग्गियां बनाकर कई लोगों ने कब्जा कर लिया है। जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए कभी प्रयास नहीं हुए जिससे पता चल पाता कि किसके पास पट्टा है और कौन अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रह रहा है। बताते हैं कि करीब २ एकड़ जमीन अतिक्रमण की चपेट में है।

Administration could not get the demarcation of ITI land,Administration could not get the demarcation of ITI land,Administration could not get the demarcation of ITI land