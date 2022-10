पत्नी को पीटने के बाद आरक्षक ने पड़ोसी को पीटा

आधी रात तुलसी स्टेट में किया हंगामा, थाने में शिकायत करने पहुंचे कॉलोनी वाले, टीआइ ने दी जेल भेजने की चेतावनी

खंडवा. पुलिस लाइन में संबद्ध एक आरक्षक विभागीय कार्रवाई के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। शुक्रवार और शनिवार की रात वह तुलसी स्टेट पहुंचा जहां रह रही पत्नी को जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की। पत्नी ने मना किया तो उसे पीटा। जब वह भागकर पड़ोसी के घर पहुंची तो आरक्षक ने पड़ोस की महिला और उसके घर के सदस्यों से मारपीट कर धमकी दी। रात को ही मामला शांत नहीं हुआ। शनिवार की सुबह आरक्षक ने फिर यही हरकत की। जिसके बाद तुलसी स्टेट के वाशिंदे शिकायत लेकर मोघट रोड थाना पहुंच गए। जहां टीआइ ईश्वर सिंह चौहान ने आरक्षक को फटकार लगाते हुए उसे जेल भेजने की चेतावनी दी है।

अलग रहती है पत्नी

आरक्षक प्रदीप तोमर खालवा थाना में पदस्थ था। जहां उसने ठेले वाले से मारपीट की और वन मंत्री के लिए अपशब्द बोले थे, जिसके बाद उसे निलंबित कर लाइन हाजिर किया था। इसके बाद आरक्षक ने एसपी के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप के सामने धरने पर बैठा था। आरक्षक की इन्हीं हरकतों से परेशान उसकी पत्नी तुलसी स्टेट में जाकर रहने लगी थी।

थाने में भी देता रहा धमकी

यह बता सामने आई है कि आरक्षक प्रदीप रात 2 बजे तुलसी स्टेट पहुंचा। पत्नी ने घर जाने से मना किस तो पीटा। जब वह जान बचाते तुलसी स्टेट के अध्यक्ष अंजू चौहान के घर गई तो आरक्षक ने अंजू और उनकी बहू आरती चौहान के साथ मारपीट कर अभद्रता कर दी। रात के बाद सुबह फिर आरक्षक मारपीट करने गया। कॉलोनी वाले सख्त कार्रवाई की मांग करने मोघट रोड थाना गए थे। जहां पीडि़त पक्ष के सामने टीआइ ने आरक्षक को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर वह अब उस कॉलोनी में गया तो उसे जेल भेज देंगे।

After beating the wife, the constable beat up the neighbor