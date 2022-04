पति को छोड़ने के बाद आलिविया से पूजा बनी थी लुटेरी दुल्हन

बहन बनकर सहेली चला रही थी गिरोह, पूछताछ में पुलिस के सामने आई अहम बातें, आज दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा

खंडवा. लुटेरी दुल्हन के पकड़े जाने के बाद अब उससे गहन पूछताछ की जा रही है। दुल्हन के साथ उसकी सहेली को भी पुलिस ने पकड़ा है जो गिरोह को खुद लीड करती थी और सौदा मिलने पर सहेली को दुल्हन बनाकर भेजती थी। एक अहम बात पुलिस की पूछताछ में यह सामने आई है कि पति को छोड़ने के बाद आलिविया पूजा बनकर लोगों को ठगने का काम करती थी। छैगांव माखन थाना पुलिस अब दोनों युवतियों को सोमवार को अदालत में पेश करेगी।

दोनों के पास दो-दो आधार

पुलिस ने दोनों लड़कियों को पकड़कर पूछताछ की तो इनके पास दो-दो आधार कार्ड मिले। दुल्हन बनी पूजा के पास पूजा के अलावा एक आधार कार्ड आलिविया के नाम का मिला। जबकि उसकी बहन बनकर पेश होने वाली नेहा के पास आशा नाम का आधार कार्ड मिला है। एक आधार महाराष्ट्र के पते पर है तो दूसरा मप्र के पते पर बना है।

आधे-आधे का सौदा

पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि नेहा पूरे गिरोह को लीड करती थी और इनके दलाल महाराष्ट्र व मप्र के जिलों में सक्रिय हैं। शादी करने के बाद पूजा मोबाइल फोन अपने साथ लेकर नहीं जाती थी। ताकि उसका लोकेश पता नहीं चल पाए। शादी के सौदे में दलाल और दोनों सहेलियों का आाधा- आधा हिस्सा होता था।

पति और मां को बुलाया

छैगांव माखन थाना पुलिस ने आरोपी नेहा उर्फ आशा के पति और आलिविया उर्फ पूजा की मां सलमा को सूचना भेजी है। इन्हें कहा गया है कि अपराध करते हुए जो गहने, रकम या सामान लिया था वो लेकर आएं ताकि रिपोर्ट करने वालों को लौटाया जा सके। पुलिस ने प्रेदश के सभी थानों में दोनों लड़कियों और इनके अपराध की सूचना भेजी है ताकि अगर कहीं इनके अपराध हों तो प्रकरण सामने आ सकें।

जमीन बेचकर कराई शादी

छैगांव माखन थाना क्षेत्र के कोलाडिट गांव में रहने वाले बहादुर सिंह पिता मोहन सिंह राजपूत अपने बेटे अंतर सिंह की शादी एक एकड़ जमीन बेचकर कराई थी। दुलीचंद पिता लक्ष्मण के माध्यम से शादी कराने में दुलीचंद ने एक लाख रुपए लिए थे। जिसमें दलालों के साथ लड़कियों का हिस्सा भी शामिल था।

इस टीम को मिली सफलता

लुटेरी दुल्हन का अपराध सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने एडिशनल एसपी सीमा अलावा के निर्देशन व डीएसपी दीपा मांडवे के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी। इस टीम में छैगांव माखन थाना प्रभारी राधेश्याम मालवीया, एएसआइ नंदराम वासुरे, प्रधान आरक्षक संगीता वर्मा, संजय पाल, दिगंबर, महिला आरक्षक शबनम शामिल रहीं। बेहतर नेटवर्क और मुखबिरों की मदद से पुलिस टीम अपराधियों तक पहुंने में सफल हुई है।

After leaving her husband, Alivia became a robbery bride