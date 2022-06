पढ़ाई का झांसा देकर एजेंट ने ऐंठ लिए रुपए

सीएसपी ने वापस कराए, चार युवतियों ने दिया था आवेदन, पैसा पाकर खिले छात्राओं के चेहरे

खंडवा. अंग्रेजी की पढ़ाई कराने के नाम पर प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी के एक एजेंट ने चार छात्राओं से रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद फिर से रुपए मांगे तो छात्राएं समझ गईं कि उनके साथ धोखा हुआ है। इसकी शिकायत गुरुवार को ही छात्राओं ने सीएसपी पूनम चंद यादव के पास दर्ज कराई। उन्होंने छात्राओं की बात सुनी और फिर अगले ही दिन एजेंट को बुलाकर रकम वापस करा दी। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली इन छात्राओं को जब अपने पैसे मिले तो उनके चेहरे खिल गए।

यह है मामला

छात्रा आरती सोलंकी, नंदनी गोलकर, संतोषी तड़वी, मानसी ग्वाले ने सीएसपी को बताया था कि 10वीं की पढ़ाई के बाद वह आगे पढ़ना चाहती थीं। इसके लिए प्रयास कर रहे थे तभी मेक योर कंपनी के एजेंट नीलेश बनकर, दुर्गेश और आंचल पाटीदार ने उनसे संपर्क किया। एजेंट ने स्पीकिंग कोर्स कराने का झांसा देकर अपनी कंपनी के साथ काम करने की बात छात्राओं से कही। इसके बाद चारों से 16 हजार रुपए ले लिए। प्रोडक्ट देने के पहले 11- 11 हजार रुपए फिर से मांगे।

माता चौक में खुली दुकान

सीएसपी यादव ने बताया कि छात्राओं से रकम लेने वाले एजेंट ने माता चौक में अपनी दुकान खेल रखी है और वहीं रहते भी हैं। शिकायत मिलने पर एजेंट को बुलाकर पूछताछ की तो पता चला कि वह अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कराना चाहते थे। ऐसे में युवतियों के पैसे वापस लिए और फिर आरती को 8 हजार, नंदनी के 6 हजार, संतोषी व मानसी के एक-एक हजार रुपए वापस कराए गए। गौरतलब है कि इसके पहले भी एक विधवा महिला के आवेदन पर उसके 50 हजार रुपए सीएसपी ने एक व्यिक्त् से वापस कराए थे।

Agent took money by pretending to study