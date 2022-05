ओमकारेश्वर में आंदोलनकारियों ने रैली निकाल किया विरोध प्रदर्शन

आंदोलन का 16 वां दिन: एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

ओमकारेश्वर. ओंकारेश्वर पर्वत पर आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों ने मंगलवार को ओमकारेश्वर में रैली निकालकर पुनासा एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी को थाना मांधाता पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली में नगर परिषद ओंकारेश्वर के अध्यक्ष अंतर सिंह बारे पूर्व अध्यक्ष माया, बाई केवट, नाविक संघ ओमकारेश्वर अध्यक्ष और ओंकारेश्वर के प्रमुख नागरिक सम्मिलित हुए ढ्ढ आंदोलन के मुखिया सुनील सोनोने ने बताया कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारी मांगों को मानकर हमें रोजगार और निवास की व्यवस्था कर हम गरीबों के साथ न्याय करेंगे।

गरीब और आदिवासी परिवार से हैं आंदोलनकारी

बता दें कि ओंकारेश्वर पर्वत परिक्रमा मार्ग और उसके आसपास निवास करने वाले आदिवासी और गरीब परिवार से हैं। छोटी-छोटी दुकानें बनाकर परिक्रमा मार्ग में आने वाले श्रद्धालुओं से जैसे तैसे घर खर्च चलाते हैं कोरोना काल के बाद अब यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने से उम्मीद बढ़ी थी। अब स्थिति में सुधार आएगा। किंतु प्रशासन द्वारा घर और दुकान से बेदखल किए जाने और प्रशासन की घोर उपेक्षा से से सभी आंदोलनकारी बहुत दुखी है रोजगार छीनने से सभी आंदोलनकारी अत्यंत निराश है।

नगर परिषद ने कलेक्टर को भेजा प्रस्ताव

नगर परिषद ओंकारेश्वर भी आंदोलनकारियों से सहानुभूति रखती है और उन्हें उचित रूप से रोजगार के लिए दुकान और मकान देने की योजना पर कार्य कर रही है ढ्ढआंदोलनकारियों से चर्चा में नगर परिषद ओंकारेश्वर के अध्यक्ष अंतर सिंह बारे में बताया कि नगर परिषद ने प्रस्ताव पास कर कलेक्टर को यह प्रस्ताव भेजा है की शंकराचार्य मूर्ति स्थापना वाली जगह को छोड़कर जो जगह है यदि विस्थापित लोगों को दी जाती है तो इसमें नगर परिषद ओंकारेश्वर को कोई आपत्ति नहीं है

