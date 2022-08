बीस करोड़ रुपए मंडी शुल्क वसूलने वाली कृषि मंडी में कर्मचारियों का टोटा, 40 फीसदी पद खाली

कृषि मंडियों में 40 फीसदी कर्मचारियों के पद खाली, तीन निरीक्षकों के भरोसे निगरानी, खरीफ व रबी सीजन में किसानों की भीड़ बढ़ने पर प्रभावित हो रहीं व्यवस्थाएं, शुल्क चोरी पकड़ने हो रही दिक्कत

खंडवा. जिले की कृषि उपज मंडियां अधिकारी और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहीं हैं। इससे मंडियों में मंडी शुल्क वसूली समेत अन्य कार्यों का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है। हर साल करोड़ों रुपए मंडी शुल्क वसूलने वाली मंडियां में स्टाफ का टोटा है। चारों मंडियों में लंबे समय से 40 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। अकेले खंडवा मंडी में मंडी निरीक्षक के स्वीकृत पद 17 की जगह मात्र तीन मंडी निरीक्षकों के भरोसे मंडी शुल्क की चोरी पकड़ने के साथ व्यवस्थाओं की निगरानी हो रही है।

Trowels company employees were threatened, said to be a member of 007