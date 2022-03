कृषि वैज्ञानिक ने कहा, कम पानी में इस तरह से होगा फसलों बेहतर उत्पादन

वर्षा जल संरक्षण पर एक दिवसीय सेमिनार में वैज्ञानिकों ने बताई पद्धति, कृषि वैज्ञानिक ने कहा...



खंडवा. श्री दादाजी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में वर्षा जल संरक्षण पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र डॉ. डीके वाणी रहे। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को पीपीटी के माध्यम से बताया गया। सिंचाई की नवीन पद्धतियां जिनके द्वारा कम पानी में अच्छी फसलों का उत्पादन कैसे किया जा सकता है विस्तृत जानकारी दी गई।

Agricultural scientist said, in this way crops will produce better in less water