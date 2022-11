प्राकृतिक खेती पर बल, धान की नई किस्में लाने की तैयारी

वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में कृषि वैज्ञानिकों ने किया मंथन

खंडवा. खरीफ मौसम में फसलों पर हुए परीक्षण और किसानों के बेहतर उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने मंथन किया। कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में कृषि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक खेती पर बल दिया। कुछ वैज्ञानिकों ने उत्पादों के प्रसंस्करण और किसानों के फीडबैक पर आधारित कार्ययोजना बनाने की सलाह दी है। प्रारंभ में केंद्र प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉ. डीके वाणी ने खरीफ फसल पर परीक्षण समेत अन्य जानकारी दी। उन्होंने रबी सीजन में मौसम की कार्य योजना भी प्रस्तुत की। कृषि विज्ञान केंद्र में रबी सीजन की बैठक हुई।

Agricultural scientists brainstormed in the meeting of the Scientific Advisory Committee