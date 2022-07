अलर्ट स्टोरी: आपकी बिजली काट दी जाएगी, ऐसे फ्रॉड मैसेज से रहें सावधन

मोबाइल फोन पर आ रहे फर्जी मैसेज, जागरूकता ही बचाव का सही साधन, खंडवा के उपभोक्ता भी ठगों के निशाने पर

खंडवा. आनलाईन बिजली बिल भरने व कनेक्शन काटने के नाम होने वाली धोखाधड़ी से सावधान रहें। उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनी से मिलते-जुलते नाम से विद्युत बिल बकाया होने के मेसेज मिल रहे हैं। यह फ्रॉड मेसेज होते हैं, जिसमें पिछले माह का बिजली बिल न भरने के कारण बिजली कनेक्शन कटने की बात लिखी होती है। कनेक्शन जारी रखने के लिए तत्काल कुछ नंबरों पर संपर्क करने के लिए बताया जाता है। इन धोखाधड़ी वाले मेसेज से सावधान हो जाइए। नहीं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य सायबर पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है। यहां खंडवा में भी विद्युत कंपनी के अधिकारियों के पास कई उपभोक्ता पहुंचे, जिन्होंने इस तरह के फ्रॉड मैसेज की शिकायत की है।

व्हाट्सएप पर आता है मैसेज

अगर आपके मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप मैसेंजर में बिजली बिल भरने व कनेक्शन काटने का मैसेज आता है तो उस पर ध्यान ना दें। यह मैसेज प्राईवेट नबंर से आता है, जिसमें एक लिंक व संपर्क के लिए मोबाईल नंबर होता है। जब आप उस नबंर पर काल करते हैं, तो आपसे बिल भरने के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। इस दौरान फ्रॉड करने वाला मोबाइल में मिरर एप भी डाउनलोड कराता है और फिर आम नागरिकों से धोखाधड़ी की जाती है।

सावधानी के उपाय

- फोन पर किसी के कहने पर या मेसेज में दिए गए लिंक के माध्यम से अपने मोबाइल पर कोई भी एप इंस्टाल न करें।

- बिजली विभाग वाट्सएप्प मैसेंजर पर कभी बिजली कनेक्शन काटने की सूचना नहीं देता है। ना किसी से बात करने को कहता है।

- फोन पर बताए गए किसी खाते, मोबाइल नंबर या एप पर पेमेंट ना करें। नजदीकी विद्युत वितरण कार्यालय में जाकर तस्दीक कर लें कि उनका ऑफिशियल एप कौन सा है, सिर्फ उसी ऐप से बिजली के बकाया बिल का भुगतान करें।

- आपके साथ कोई सायबर फ्रॉड होता है तो, उसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में या 1930 पर करें।

वर्जन...

कई लोगों के मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं। उपभोक्ताओं को जागरूक कर रहे हैं कि फ्रॉड मैसेज पर ध्यान ना दें। मैसेज या लिंक से बचकर रहें। इस संबंध में सायबर सेल को भी विभागीय पत्र लिख रहे हैं।

- राहुल राय, सहायक यंत्री, विद्युत कंपनी

