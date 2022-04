मध्य प्रदेश के इस जिले में 28 में से 15 एंबुलेंस खराब, इमर्जेंसी सेवाएं धड़ाम

जिले में 15 लाख की आबादी के बीच 13 एंबुलेंस सक्रिय, इमर्जेंसी सेवाओं की काल अटेंड नहीं कर पा रहीं ज्यादातर एंबुलेंस वाहन

खंडवा. जिले में आपातकालीन सेवाएं अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई है। हैरान करने वाली बात तो यह कि 28 एंबुलेंस में से 15 खराब हैं। खटारा एंबुलेंस इमर्जेंसी सेवा के लिए काल अटेंड नहीं कर पा रहीं हैं। पीडि़त निजी वाहनों के जरिए अस्पताल पहुंच रहे हैं।

Ambulances : 15 out of 28 ambulances damaged in this district of MP