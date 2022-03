75वां अमृत महोत्सव : तिरपाल के नीचे 60 पंचायतों के विकास का खाका तैयार रहे अफसर

जिला मुख्यालय पर खंडवा विकास खंड का खुद का भवन जर्जर, जान जोखिम में डालकर योजनाएं संचलित कर अधिकारी व कर्मचारी

खंडवा. देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रदेश सरकार स्मार्ट सिटी के साथ ग्राम गौरव मनाने जा रही है। लेकिन यहां आज भी तिरपाल के नीचे 60 ग्राम पंचायतों की विकास का अधिकारी चालीस साल से विकास का खाका तैयार कर रहे हैं। विकास कार्यालय के खुद का खपरैल भवन की छत बदहाल है। हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय पर स्थित विकास खंड कार्यालय खंडवा की।

Amrit Mahotsav: Under the tarpaulin, the officers should prepare the blueprint for the development of 60 panchayats