अमृत सरोवर : जलाशयों से खेतों में लहलहाएंगी फसलें

अमृत सरोवरों से अन्नदाताओं को मिलेंगी अमृत बूदें, 1515 करोड़ लीटर पानी होगा संरक्षित

राजेश पटेल

खंडवा . पंचायतों में जलाशयों के निर्माण पर 300 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। सरकार की बहुप्रचारित योजना जलाभिषेक अभियान के तहत 101 अमृत सरोवर स्थापित होंगे। इसमें 1515 करोड़ लीटर पानी संरिक्षत करने की तैयारी है। इन सरोवर से जलस्तर के साथ-साथ जलाशयों के आस-पास किसानों की खेतों में फसलें लहलहाएंगी। बारिश के दौरान अमृत सरोवर योजना के 30 सरोवर लबालब हो गए हैं। पुष्कार योजना में 78 पुरानी जल संरचनाएं पुनर्जीवित कर 142 करोड़ लीटर पानी स्टोर किया है। जल संवर्धन के लिए गांव-गांव 1125 चेक डैम बनाएं गए हैं। पांच हजार से अधिक किसानों डेढ़ हजार हेक्टेयर भूमि सिचिंत होगी।

Amrit Sarovar: Crops will flow in the fields from the reservoirs