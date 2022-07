Amrit Sarovar : 60 अमृत सरोवरों की प्रगति खराब, 40 की फिनीशिंग अधूरी

जिले में ‘जल अभिषेक अभियान’ के तहत अमृत सरोवारों के निर्माण में पंचायत अमला फिसड्डी, तमाशबीन अधिकारी

खंडवा. जिले में ’जल अभिषेक अभियान’ के तहत अमृत सरोवरों का निर्माण चल रहा है। अमृत सरोवरों का निर्माण प्रारंभ में जिम्मेदारों की शिथिलता और अब पंचायत चुनाव के शोर में प्रगति धीमी हो गई। यही नहीं बारिश शुरू होने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो गया है। कुछ तालाबों में पानी भर जाने से फिनीशिंग का कार्य भी नहीं हो पा रहा है। तीस जून बीतने के बाद भी पचास फीसदी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। कलेक्टर की बार-बार समीक्षा के बाद बाद भी की प्रगति नहीं बढ़ रही है।

Amrit Sarovar : Progress of 60 Amrit Sarovars is poor,Amrit Sarovar : Progress of 60 Amrit Sarovars is poor