अंकुर अभियान : शिक्षा वही जो अच्छे समाज का निर्माण करे

विश्वविद्यालय परिसर में पौधरोपण के दौरन आयोजित की गई सभा, कलेक्टर ने कहा...

खंडवा. अंकुर अभियान के तहत शुक्रवार को डॉ. सीवी रामन विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। पौधरोपण के बाद विश्वविद्यालय सभागार में कृषि, कॉमर्स, कला संकाय, मेनेजमेंट, पैरामेडिकल, आईटी एवं विज्ञान संकाय के छोत्रों को कलेक्टर ने सम्बोधित किया।बतौर मुख्य अतिथि कलेक्टर अनूप कुमार ङ्क्षसह ने पौधरोपण किया।

Ankur Abhiyan: Education is the one who builds a good society