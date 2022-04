खंडवा रेलवे स्टेशन के एफओबी के विस्तार को मिली मंजूरी, पुराने रेलवे क्वार्टर को तोडऩे के हुए टेंडर

सर्कुलेटिंग एरिया के निर्माण के लिए भी होगा कार्य शुरू

खंडवा. शहर के रेलवे स्टेशन के लेटफार्म नंबर 1 और 2 से प्लेटफॉर्म नं. 6 तक फुट ओवर ब्रिज को विस्तार देने की मंजूरी रेलवे बोर्ड से वित्तीय वर्ष 2022-23 में मिल गई है। इसके साथ ही प्लेटफार्म 6 की ओर सर्कुलेटिंग एरिया के निर्माण और विस्तार को भी स्वीकृति मिली है इसके लिए इस ओर बने रेलवे के पुराने क्वार्टरो को तोडऩे के भुसावल मंडल ने टेंडर हो चुके हैं जिसका जल्द वर्क आर्डर हो रहा है।जेडआरयूसीसी सदस्य मनोज सोनी ने बताया कि खंडवा रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज को प्लेटफॉर्म नं. 6 तक बढ़ाने के लिए पिछले तीन वर्षों से जनमंच, चेम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से मांग कर रहे थे। वहीं भुसावल मंडल ने 2 वर्ष पूर्व इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा था। लेकिन इसको इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति मिली है। खंडवा स्टेशन पर पिछले 2 वर्षों से विभिन्न निर्माण कार्य अधूरे पड़े थे। तत्कालीन मध्य रेलवे के महाप्रबंधक संजीव मित्तल के दिसंबर 2019 में खंडवा रेलवे स्टेशन निरीक्षण के बाद भुसावल मंडल ने विभिन्न निर्माण कार्यो को फंड की कमी व कोरोना प्रतिबंध के चलते अधूरे पटके रखा था। इसको लेकर पिछले महिने खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और जेडआरयूसीसी सदस्य मनोज सोनी ने डीआरएम कार्यालय भुसावल पहुँचकर रेल अधिकारियों के साथ बैठक कर खंडवा विभिन्न अधूरे व पूर्व में प्रस्तावित कार्यो की शीघ्रता से स्वीकृति देकर प्रारंभ करने का दबाव बनाया। इसके परिणामस्वरूप मध्य रेलवे के मुख्यालय व भुसावल मंड़ल ने फुट ओवर ब्रिज में रैंप सहित भुसावल छोर के जीआरपी थाने के पास को विस्तार के लिये इस वर्ष के कार्यो में शामिल किया है। फुट ओवर ब्रिज के निर्माण व विस्तार को लेकर विभाग के इंजीनियर डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं । इसके लिए आगामी महीनें में टेंडर जारी किए जाने की संभावना है इसके बाद 2 -3 से महीने में इसका कार्य शुरू होगा। वही प्लेटफार्म नंबर 6 की ओर बाहरी परिसर के निर्माण व विस्तार के लिए पुराने बने क्वार्टरो को डिस्मेंटल करने के टेंडर हो गये हैं यह डिस्मेंटल कार्य जल्द शुरू होगा। डिस्मेंटल के पश्चात इस ओर बाहरी परिसर उन्नयन किया जायेगा।

9 महीने में तैयार होना था प्लेटफार्म नं. 6

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 6 का निर्माण तीन साल पहले शुरू हुआ था। 9 महीने के तय समय में यह काम होना था। अभी भी प्लेटफार्म का निर्माण अधूरा है। यहां यात्रियों की सुविधाओं की जगह झाडिय़ा उग आई हैं। अधूरे प्लेटफार्म का उपयोग मालगाडिय़ों को लूप में खड़ा करने के लिए किया जा रहा है।

वेटिंग हाल, टिकट काउंटर सहित स्टैंड है प्रस्तावित

प्लेटफार्म नं. 6 निर्माण के साथ ही वेटिंग हाल, टिकट काउंटर व वाहन स्टैंड का निर्माण प्रस्तावित है। प्लेटफार्म की चौड़ाई के लिए प्लेटफार्म नं. 1 व 6 के बीच बनी एक मेन और पांच लूप लाइन में से छठवीं लाइन को हटा दिया है।

