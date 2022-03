जंगल में लकड़ी चोरों को रोकने पर हुआ हमला

वन कर्मचारी से गांव वालों ने की मारपीट, पांच नामजद आरोपियों पर केस दर्ज, हरसूद थाना पुलिस कर रही मामले की जांच

खंडवा। जंगल से लकड़ी काटकर ले जा रहे गांव वालों को रोकने पर एक वन कर्मचारी पर हमला हो गया। उसके साथ मारपीट करने के बाद आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी है। 22 मार्च की शाम करीब 5 बजे हुई इस घटना के बाद हरसूद थाना पुलिस ने नामजद पांच आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम कर लिया है। अब आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

पुलिस से हासिल जानकारी के मुताबिक, रामप्रसाद पिता भागवतीप्रसाद पाल (56) निवासी वन परिक्षेत्र सहायक अमलपुरा जावर अपनी ड्यूटी पर ग्राम मदनी से लगी बीट मदनी घाट कक्ष क्रमांक 487 में मौजूद थे। तभी उन्हें भनक लगी कि कुछ लोग जंगल से पेड़ की लकड़ी काटकर लेकर जा रहे हैं। पता चलते ही रामप्रसाद पहुंचे और उन्होंने लकड़ी ले जा रहे लोगों को रोकने की कोशिश की। तभी एक जुट होकर पांच लोगों ने हमला बोल दिया। फिरयादी ने लिखित आवेदन देकर पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसे गालियां देते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी भुरु पिता कैलाश भील, दशरथ पिता कैलाश भील, वासुदेव पिता कैलाश भील, कैलाश भील सभी निवासी ग्राम मदनी व हरु भील पिता छगन निवासी ग्राम हरवंश पुरा के खिलाफ आइपीसी की धारा 353, 332, 183, 186, 294, 506, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। साथ ही फरियादी को लगी चोटों का मेडिकल परीक्षण कराया है। फिरयादी ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने अपने साथियाें के साथ मिलकर जंगल से लकड़ी चोरी करने के प्रयास पूर्व में भी किए हैं।

Attack on stopping wood thieves in the forest