हत्या के अपराध में गवाह पर हुआ हमला

धमकी देकर भागा आरोपी, सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज

खंडवा. हत्या के अपराध में गवाह एक युवक को धमकी देने के बाद आरोपी के भाई ने हमला कर दिया। घटना के बाद से पीडि़त डरा सहमा है और उसने पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने अपराध कायम कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

फरियादी लोकेश उर्फ लक्की बोरासी पिता राजा बोरासी (18) निवासी प्रेम नगर सियाराम चौक खंडवा ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि पवन ऐडा ने उसके चाचा आशीष चौरासी की हत्या एक वर्ष पहले कर दी थी। जिसकी रिपोर्ट उसने थाना में की थी। जिसमें फरियादी खुद अहम गवाह है। आरोप है कि आरोपी पवन ऐडा का भाई योगेश फरियादी को आए दिन गवाही की बात को लेकर धमकाता रहता है। 18 फरवरी की सुबह करीब 11 बजे जब फरियादी सियाराम चौक पर खड़ा था तभी वहां पर योगेश आया और बोला कि तू नहीं सुधरेगा मेरे भाई के केश में गवाही दी तो ठीक नहीं होगा। फरियादी ने उसे गालिया देने से मना किया तो आरोपी ने हाथ मुक्कों से मारपीट कर दिया। फरियादी का कहना है कि वहां पर खड़े अलोक सेठी, बबलू बौरासी ने बीच बचाव किया तो योगेश जाते जाते बोला कि अगर मेरे भाई पवन ऐडा के केश में गवाही दी तो जान से खत्म कर दूंगा। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी योगेश पिता कालू निवासी जबरन कॉलोनी पदम नगर खंडवा के खिलाफ आइपीसी की धारा 195ए, 294, 323, 506 के तहत अपराध कायम किया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि पूर्व में भी वह मौखिक तौर पर आरोपी की हरकतों के बारे में बता चुका है।

Attack on witness in the crime of murder