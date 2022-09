मप्र में शतरंज का पहला ग्रैंड मासटर बना आयुष

दुबई ओपन शतरंज प्रतियोगिता में किया शानदार प्रदर्शन, 2281 रैंटिग पर पहुंचा

खंडवा. मध्यप्रदेश के शतरंज में पहले ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब शहर के आयुष नरेन्द्र शर्मा ने हासिल किया है। हाल ही में दुबई ओपन शतरंज प्रतियोगिता और आबूधाबी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने तीन ग्रैंड मास्टर को मात दी और 2281 रेंटिग प्राप्त की। इस रेटिंग को पाने वाले वह मध्यप्रदेश में पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

समाजसेवी सुनील जैन ने आयुष की उपलिब्ध पर हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि आयुष एंजल्स प्लेनेट स्कूल में कक्षा 12 वीं के छात्र हैं। दुबई ओपन में उन्होंने 5 गेम जीते और दो गेम में बराबरी पर रहे। प्रतियोगिता में भारत सहित रशिया, सार्बिया, जर्मनी, दुबई, यूएई के खिलाड़ी शामिल हुए थे।

आयुष को शतरंज खेलने की प्रेरणा अपने भाई से मिली। वह 2012 से शतरंज की खेलकर शहर और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। आयुष नागपुर के आइएमए कोच और इंटरनेशनल मास्टर अनूप देशमुख से शतरंज के दांव-पेंच सीख रहे हैं। ही छत्तीसगढ़ में आयोजित शतरंज प्रतियोगिता में भाग लेने जाने वाले है, जिसकी तैयारियों में आयुष जुटें हुए है। आयुष के अनुसार शतरंज एक कला है, गेम में सामने कौन है इसको लेकर मैं बिलकुल नहीं सोचता। वल्र्ड चैंपियन बनने का लक्ष्य है और उसके लिए रात-दिन मेहनत कर रहा हूं। आयुष के पिता नरेंन्द्र शर्मा ने बताया कि परिवार का पूरा सहयोग है। आयुष को बेहतर माहौल और प्रशिक्षण देने की हमारी हरसंभव कोशिश रहती है। प्रतियोगिताओं में जाना और बड़े स्तर का प्रशिक्षण लेना बेहद मंहगा है, इस्पासंर्स की बेहद कमी है। अभी सरकारी या अन्य किसी सहयोग के बिना ही व्यवस्था जुटा रहे है। बेहतर इंस्पासर्स मिल जाएंगे तो बड़ी प्रतियोगिताओं में खेलने के और मौके प्राप्त होंगे। आयुष इसके पूर्व भी सार्बिया व अन्य स्थानों पर हुई प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके है।

