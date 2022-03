एमपी में बंगलूरू के डॉक्टर वीडिया कॉल के जरिए करेंगे इलाज, ये है व्यवस्था

वीडियो कॉल के माध्यम से मरीजों को चिकित्सा विशेषज्ञों से मिलेगा नि:शुल्क उपचार व परामर्श

खंडवा. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जावर में सोमवार को टेली मेडिसिन सेंटर का शुभारंभ विधायक श्री देवेन्द्र वर्मा ने फीता काटकर किया। टेली मेडिसिन का संचालन बायर फांउडेशन इंडिया और टेलीरेड फांउडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। इस टेली मेडिसिन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को नि:शुल्क सेवाएं मिलेंगी। बंगलूरू के 10 विभाग के चिकित्सा विशेषज्ञों से सीधे मरीज से विडियो कॉल के माध्यम से आमने-सामने चर्चा कर उपचार देंगे और नि:शुल्क दवाई टेली मेडिसिन सेंटर से मरीज को दी जाएगी।

Doctors doing treatment through video calling at Tele Medicine Center