लापरवाही का खोला ताला, किसानों के लिए विश्रामगृह में लगाए पलंग

पत्रिका ने उठाया मुद्दा तो जिम्मेदारों की टूटी नींद

खंडवा. कृषि उपज मंडी में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर आखिकार जिम्मेदारों की नींद टूटी। कलेक्टर की फटकार पर मंडी अधिकारियों ने आनन-फानन में किसानों के लिए विश्राम भवन में ताला को खोलकर किसानों की रात्रि व दिन में विश्राम के लिए पलंग की व्यवस्था की। परिसर में पेयजल का पुख्ता इंजाम करने के साथ ही जल्द ही मेस में किसानों को पांच रुपए की पूड़ी-सब्जी से मिलेगी।

