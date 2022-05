अक्षय तृतीया के पहले बाजार में दिखी रौनक

अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर महिलाओं ने जमकर खरीददारी की।

खंडवा. अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर महिलाओं ने जमकर खरीददारी की। सर्राफा बाजार में महंगाई बेअसर रही, साथ ही लोगों की शापिंग में गर्मी ने कुछ बाधा डालने की कोशिश जरूर की लेकिन शाम ढलते ही बाजार में फिर से रौनक लौट आयी।

जानकारी के मुताबिक अक्षय तृतीया पर कई समाजों में सामूहिक विवाह सम्मेलन होंगे। इनमें बड़ी संख्या में नवयुगल परिणय सूत्र में बंधेंगे। इसके अलावा रियल स्टेट बाजार को भी कारोबार की उम्मीद है। जैसे-जैसे अक्षय तृतीया की तिथि पास आती जा रही है, वैसे-वैसे तैयारियों का दौर तेज होता जा रहा है। पर्व के चलते सोने-चांदी के गहनों की खरीदारी भी जोरों पर है। आभूषण कारोबारियों में अक्षय तृतीया पर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। कारोबारियों ने पहले से ही इस दिन को खास बनाने की तैयारी की हुई है। ग्राहकों को रिझाने के लिए सोने-चांदी और डायमंड के आभूषणों पर विशेष आफर्स दिए जा रहे हैं। सराफा व्यापारियों के मुताबिक इस समय सोने की कम वजनी ज्वेलरी का चलन बढ़ा है। इसके अलावा कपड़ा, किराना, बर्तन, श्रृंगार, आटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक बाजार में भी रौनक बढ़ी है। जैसे-जैसे अक्षय तृतीया की तिथि पास आती जा रही है, वैसे-वैसे तैयारियों का दौर तेज होता जा रहा है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही अक्षय तृतीया कहते हैं। चारों युगों में से त्रैतायुग का आरंभ अक्षय तृतीया से हुआ था। इस वर्ष तीन मई को तृतीया तिथि है। इस दिन भक्तों द्वारा किए हुए पुण्य कार्य, त्याग, दान दक्षिणा, जप तप, हवन आदि कार्य अक्षय की गिनती में आ जाते हैं। अक्षय तृतीया मुहूर्त में खरीदारी करना शुभ मना गया है।

Before Akshaya Tritiya, there was a glow in the market