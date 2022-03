भगोरिया पर्व: अंतिम दौर में उमड़ी भीड़, विधायक व सांसद भी मांदल की थाप पर थिरके

आदिवासी संस्कृति से जुड़े भगोरिया पर्व को लेकर बुधवार को ग्राम खिराला में पर्व के अंतिम दौर में लगे भगोरिया हाट में समाजजन की भीड़ उमड़ी

बोरगांव बुजुर्ग. आदिवासी संस्कृति से जुड़े भगोरिया पर्व को लेकर बुधवार को ग्राम खिराला में पर्व के अंतिम दौर में लगे भगोरिया हाट में समाजजन की भीड़ उमड़ी। पीछले दो वर्षों से कोरोना महामारी को लेकर प्रतिबंधों के चलते आदिवासी समाज पर्व को सही तरीके से मना नही पाया था। इस बार खुलकर समाजजन ने पर्व को मनाया और बुधवार को खिराला में समाजजन अपनी पारंपरिक वेशभूषा और श्रृंगार कर परिवार के साथ पहुंचे। समाजजन ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी साथ ही भगोरिया हाट में लगी दुकानों से जमकर खरीदी की। समाज के लोगों ने गुड की सेव और जलेबी के साथ भाजियों का लुत्फ लिया। बुधवार को खिराला भगोरिया हाट में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और पंधाना विधायक राम दांगोरे भी पहुंचे और समाजजन को पर्व की शुभकामनाएं दी। यहां सांसद पाटिल और विधायक दांगोरे ने साथ गए भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ गुड की जलेबी चखी, झूलों का आनंद लिया और सांसद पाटिल ने बड़े बड़े ढोल बजाए जिस पर समाजजन ने मांदल नृत्य प्रस्तुत किया। इस दौरान विधायक और सांसद सहित सभी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मांदल की थाप पर थिरके भी है। गौरतलब है की आदिवासी समाज होली पर्व से एक सप्ताह पहले क्षेत्र में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजारों में भगोरिया पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते है और पीछले दो वर्षों के कोरोना काल को लेकर प्रतिबधों से समाजजन पर्व को नहीं मना पाए थे। यही कारण रहा की इस बार सभी भगोरिया हाट में आदिवासी समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया है।

Bhagoria festival: MLA and MP also danced on the beat of Mandal