गंगा जल से अभिषेक के बाद निकलेगी भोले की बारात

अति प्राचीन महादेव गढ़ मंदिर में आयोजन

खंडवा. अति प्राचीन महादेव गढ़ मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर चल रहे दिव्य अनुष्ठान के दौरान सोमवार को सोम प्रदोष के अवसर पर भगवान का गंगाजल नर्मदा जल सहित पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया गया।

मंदिर पुजारी पंडित अश्विन खेड़े ने बताया कि अभिषेक में डॉ. अनिश नीतू अरझरे, रोहित प्रतिभा यादव, सतीश भावना वर्मा, मोनू रश्मि गौर, डॉ. नरेंद्र सिंह रुक्मणी चौहान, आजय सिंह विजेता सक्तावत, आशीष सारिका मालाकार, दीपेश रेखा जांगिड़, महादेव गढ़ मन्दिर संरक्षक अशोक रश्मि पालीवाल सहित मातृशक्ति प्रमुख शारदा शर्मा, शुभा शर्मा, निधि राजवैध, नेहा नामदेव, राखी अग्रवाल, गंगाबाई राठौर, परमिला एतालकर, मधु चौरसिया, अन्नपूर्णा गौर, त्रिवेणी सोनी, दीपक सोनी, धर्मेन्द्र राठौर, अमित खरबंदा, अरुण बिनडोले, विनोद अग्रवाल, महेश पालीवाल, नवीन चंद नागड़ा, आशुतोष सोनी शामिल हुए। मंदिर संरक्षक अशोक पालीवाल ने बताया कि प्रात: काल में भगवान शिव के रुद्राभिषेक प्रारंभ होंगे जो दिन भर चलते रहेंगे। मंदिर परिसर में 11 क्विंटल साबूदाने की खिचड़ी का वितरण होगा।

दोपहर 2 बजे चलेगी बारात

अमित जैन ने बताया कि दोपहर 2 बजे श्री दादाजी दरबार से भोले की बारात प्रारंभ होगी जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए देर रात महादेव गढ़ मंदिर पहुंचेगी। शहर के शिव भक्तों के द्वारा जगह जगह बारात पर पुष्पों की वर्षा की जाएगी एवं भक्तों को जल सेवा एवं खिचड़ी की सेवाएं दी जाएंगी। साकेत दीक्षित ने बताया कि बाहर से आऐ कलाकार रात्रि जागरण में प्रस्तुतियां देंगे।

ओंकारेश्वर से आए नंदी

ओंकारेश्वर धाम से आए नंदी महाराज का दो दिन से मूंदी में विश्राम चल रहा था। सोमवार को मांधाता विधायक नारायण पटेल एवं ग्रामीण भक्तों ने पंडित महेंद्र दीक्षित के माध्यम से नंदी महाराज का पूजन कर उन्हें भगवा झंडी दिखाते हुए भोले की बारात के लिए प्रस्थान कराया। नंदी महाराज आसपास के क्षेत्रों में पीले चावल का निमंत्रण देते हुए खंडवा आएंगे।

Bhole's procession will come out after anointing with Ganga water