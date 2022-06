खाटू श्याम मंदिर का भूमिपूजन व माखनदादा की प्रतिमा का हुआ अनावरण

भूमिपूजन और अनावरण संत रामेश्वर दयाल छोटे सरकार और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किया

खंडवा. तीन दादाओं की नगरी में एक ओर जहां खाटू श्याम बाबा का विशाल मंदिर का भूमिपूजन और एक भारतीय आत्मा जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई कलम के माध्यम से लड़ी, ऐसे महापुरूष माखनदादा की प्रतिमा का अनावरण रविवार को किया गया। कार्यक्रम में मंदिर का भूमिपूजन और दादा की प्रतिमा का अनावरण संत रामेश्वर दयाल छोटे सरकार और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के हाथों किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शहर के आनंद नगर क्षेत्र आईटीआई कालेज के पीछे कर्मवीर स्टेटस में किया गया। कार्यक्रम से पहले संत प.पूज्य रामेश्वर दयाल छोटे सरकार और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दादा जी धाम मंदिर पहुंचे और दर्शन कर पूजा अर्चना की इसके बाद वे दादा जी मंदिर के ट्रस्ट के सदस्यों से मिले और दादा जी मंदिर को नए मंदिर निर्माण को लेकर भी चर्चा की। कार्यक्रम के सूत्रधार वरिष्ठ नेता राजेश डोंगरे ने बताया कि शहर के कर्मवीर स्टेटस में भगवान खाटू श्याम के मंदिर का भूमिपूजन और दादा माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में संत रामेश्वर दयाल छोटे सरकार और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के हाथों किया गया है। कार्यक्रम से पहले संत प.पूज्य रामेश्वर दयाल छोटे सरकार और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दादा जी धाम मंदिर पहुंचे और दर्शन कर पूजा अर्चना की इसके बाद वे दादा जी मंदिर के ट्रस्ट के सदस्यों से मिले और दादा जी मंदिर को नए मंदिर निर्माण को लेकर भी चर्चा की। भूमिपूजन और अनावरण आयोजित कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, मंत्री विजय शाह, विधायक देवेंद्र वर्मा, राम दांगोरे, नारायण पटेल, जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल, नरेद्र सिंह तोमर सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। कार्यक्रम पश्चात भंडारे का आयोजन भी किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रृद्वालुओं ने प्रसादी ग्रहण की।

Bhoomipujan of Khatu Shyam temple and unveiling of Makhandada's statue