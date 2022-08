बिग इम्पैक्ट: शहर में आज से पेपर लेस बिलिंग शुरू

26 जुलाई को दो घंटे में ही बंद हो गई थी योजना, विद्युत कंपनी ने सॉफ्टवेयर किया अपडेट, अब उपभोक्ताओं को नहीं मिलेंगे प्रिंट बिल

खंडवा. मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड खंडवा में पेपर लेस बिलिंग की विधिवत शुरूआत बुधवार 24 अगस्त से कर दी है। इसके पहले 26 जुलाई को पेपर लेस बिलिंग का काम शुरू किया गया था लेकिन उच्च स्तर से आए एक फोन के बाद दो घंटे में ही मीटर रीडर काम पर कर लौट गए थे। पत्रिका में समाचार प्रकाशित होने के बाद कंपनी के अधिकारियों ने गंभीरता से लिया और खंडवा में इस योजना को शुरू करने के लिए फिर से ठोस तैयारी की गई। अब विद्युत कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर आज से ही पेपर लेस बिलिंग शहरी क्षेत्र में शुरू की है।

मौजूदा समय में विद्युत कंपनी प्रदेश के तीन शहर में पायलेट प्रोजक्ट के तहत पेपर लेस बिलिंग कर रही है। पीथमपुर, देपालपुर और शाजापुर के बाद खंडवा में इसकी शुरूआत हो गई। पेपर लेस बिलिंग होने पर अब प्रिंट बिल उपभोक्ताओं को नहीं दिए जाएंगे।

जमा करने मिलेंगे 10 दिन

पेपर लेस बिलिंग होने पर बिल जमा करने के लिए 10 दिन का समय मिलेगा। अगर पिछले माह से दोगुना खपत दर्ज होती है तो बिल कम्प्यूटर से क्रास चेक करने के बाद ही उपभोक्ता को दिया जाएगा। विद्युत कंपनी के अधिकारी बताते हैं कि 10 किलो वॉट वाले मीटर का बिल गो ग्रीन के तहत ही जारी होगा।

बनते हैं 50 हजार बिल

विद्युत कंपनी के अधिकारी बताते हैं कि अकेले खंडवा में 50 हजार प्रिंट बिल प्रत्येक माह बंटते हैं। एक बिल पर करीब 4 रुपए का खर्च आता है। इससे लगभग दो लाख रुपए प्रतिमाह के राजस्व की बचत के साथ मीटर रीडर के श्रम की बचत होगी। इसके अलावा इंदौर से खंडवा तक बिल लाने का भाड़ा भी बचेगा।

जिले में विद्युत कनेक्शन

घरेलू- 223636

व्यवसायिक- 20061

जल प्रदाय- 1375

सड़कबत्ती- 521

औद्योगिक- 2094

सिंचाई- 76115

वर्जन...

शहरी क्षेत्र में 24 अगस्त से पेपर लेस बिलिंग शुरू करा रहे हैं। जिन्हें मोबाइल पर बिल प्राप्त ना हो या फिर मैसेज नहीं आता है तो वह उपभोक्ता कार्यालय आकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं।

- नितिन चौहान, कार्यपालन अभियंता, शहर

Big Impact: Paperless billing starts in the city from today