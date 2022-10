बैंक में नाकाम कोशिश करने वाला बाइक चोर गिरोह गिरफ्तार

छैगांव माखन थाना पुलिस को मिली सफलता, चोरी की आठ बाइक के साथ अन्य सामान जब्त, खरगोन जिला के रहने वाले हैं आरोपी

खंडवा. मोटर साइकिल चोरी करने वाले एक गिरोह ने बैंक में सेंध लगाई। घर में चोरी की और ढाबा से जरूरत का सामान पार कर दिया था। खरगोन जिले के रहने वाले युवकों के इस नवोदित गिरोह को थाना छैगांव माखन थाना पुलिस ने दबोचा है। इस गैंग की वारदातों का खुलासा मंगलवार को डीएसपी अनिल सिंह चौहान ने किया है। इस दौरान थाना प्रभारी राधेश्याम मालवीया और उनकी टीम भी मौजूद रही। डीएसपी चौहान ने बताया कि एसपी विवेक सिंह ने मार्गदर्शन में पुलिस की दो अलग अलग टीमों ने इस गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है।

6 माह सक्रिय था गिरोह

पिछले छह महीने से सक्रिय इस गिरोह ने 8 मोटर साइकिल चोरी की हैं। छैगांव माखन और खंडवा जिले में अलग अलग दो बैंक में सेंध लगाई। सोसायटी से गल्ला चोरी करने के अलावा एक घर और ढाबे को भी निशाना बनाया है। इन चोरों ने 1 अक्टूबर की रात भोंड़वा िस्थत सोसायटी से 32 क्विंटल गेहूं एवं 3 क्विंटल चावल चोरी करने के अलावा भारतीय स्टेट बैंक शाखा छैगांव माखन में 6 अक्टूबर की रात चोरी की कोशिश करने की घटना प्रमुख रूप से स्वीकार की है।

भोड़वा जंगल से पकड़े गए

पुलिस ने इस गिरोह को भोड़वा जंगल से पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि इन चोरों ने थाना झिरन्या जिला खरगोन में घर से डीजे चोरी किया, ग्राम पिपरा थाना भीकनगांव स्थित ढाबा का ताला तोड़कर फि्रज, पंखा, तोलकाटा मशीन, गैस भट्टी, गैस टंकी चोरी की। इसके अलावा ग्राम भोड़वा में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से गल्ला, चोरी किया। ग्राम लालखेड़ा थाना भीकनगांव स्थित मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और एसबीआई छैगांव माखन में चोरी का प्रयास किया है। थाना कोतवाली जिला खरगोन क्षेत्र में मनोज वास्कले के घर में दिन दहाड़े चोरी की है।

चोरों के साथ खरीददार को पकड़ा

पुलिस ने चोरी के मामले में आरोपी सुंदर पिता विजय जमरे निवासी ढसलगांव, राजेश उर्फ सुनील उर्फ भूरि पिता राम सिंह निवासी गोड़ी खुर्द, प्रकाश पिता राम सिंह उर्फ बट्टा निवासी पिपरी, प्रदीप पिता सिकटीया निवासी ग्राम लाखापुर, रिकेश उर्फ इंकेश पिता किरता तड़वे निवासी ग्राम अगस्या को पकड़ा है। यह सभी थाना चैनपुर जिल खरगोन के रहने वाले हैं। इनके साथ ही चोरी का सामान खरीने वाले पप्पू पिता रेम सिंह निवासी मिर्जापुर भोड़वा को चोरी की मोटर साइकिल के साथ पकड़ा है।

यह हैं पुलिस की दोनों टीम

आरोपियों को पकड़ने और वारदातों का खुलासा करने में एएसआइ नंदराम वासुरे की टीम में प्रधान आरक्षक सुनील राठौर, सुनील सेंगर, महेश वास्कले, मुन्ना बर्डे, संजय पाल, धर्मेंद्र सिह चौहान, आरक्षक मनोज, अभिषेक, आशीष, कुंदन रहे। इसी तरह दूसरी टीम में एएसआइ विरेंद्र मंडलोई के साथ एएसआइ शांतिलाल पगारे, प्रधान आरक्षक दिगंबर जाधव, खिलोन सिंह, आरक्षक चंदन, महेंद्र, महिला आरक्षक शबनम रहे।

Bike thief gang who tried unsuccessfully in the bank arrested