पक्षी मित्र: पक्षियों की प्यास बुझाने बांटे सकोरे

लायंस क्लब खंडवा ओजस की पहल

खंडवा. लायंस क्लब खंडवा ओजस की टीम ने भवानी माता मंदिर में सकोरे का वितरण किया। इन दिनों गर्मी बढ़ गई है जिससे आम व्यक्ति के साथ-साथ पक्षियों को पानी की जरूरत पड़ती है। जल स्त्रोत सूख जाने के कारण पक्षियों की परेशानी बढ़ जाती है और पानी ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। गर्मियों में पक्षियों की प्यास बुझा सकें इसी सोच के साथ सकोरे का वितरण किया गया। सभी नागरिकों को अपने मकान की छतों पर दाना और पानी रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ओजस की टीम व जिये सिंध सेवा संगम की अध्यक्ष पायल गोलानी, अध्यक्ष मनोहरलाल शमनानी का विशेष सहयोग रहा। पूरी टीम ने अपने आस पास भी सकोरे का वितरण किया। अध्यक्ष संजना खत्री ने बताया कि संस्था यह कार्यक्रम पूरे ग्रीष्म काल तक निरंतर चलाती रहेगी। यह कार्य कोरोना जैसे समय में भी टीम द्वारा सफलतापूर्वक किया गया था। अध्यक्ष संजना खत्री ने बताया कि जन जागरण अभियान के साथ ही अलग-अलग स्थानों पर मिट्टी के सकोरे वितरित किए जाएंगे।

कन्या पूजन कर बांटी चरण पादुका

लायंस क्लब खंडवा ओजस ने अष्टमी के पावन पर्व पर कन्या पूजन व चरण पादुका का वितरण भवानी माता मंदिर में किया। मां दुर्गा का आशीर्वाद लेकर कन्या पूजन किया कन्याओं को माथे पर कुमकुम लगाकर पूजन कर प्रसाद, फल ,वस्त्र ,चुनरी ,चरण पादुका, सिंगार का सामान ,बिस्किट ,चॉकलेट आदि का वितरण किया गया। इस अवसर पर संजना खत्री, काजल विधानी, शुभा शर्मा, कोमल होतवानी, नमिता काले, रेणुका जाधम का विशेष सहयोग रहा।

