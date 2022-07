भाजपा की पहले राउंड से ही निर्णायक बढ़त, 8वें में कांग्रेस से पिछड़ी

नगरीय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पहले ही राउंड से बढ़त बना ली। इस राउंड में कांग्रेस 6 हजार 407 वोट से पीछे हो गई। बढ़ते राउंड के साथ भाजपा की लीड बढ़ती गई

खंडवा. नगरीय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पहले ही राउंड से बढ़त बना ली। इस राउंड में कांग्रेस 6 हजार 407 वोट से पीछे हो गई। बढ़ते राउंड के साथ भाजपा की लीड बढ़ती गई। अंतिम राउंड में कांग्रेस से भाजपा को 209 वोट कम मिले। नगरीय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी से नोटा को अधिक वोट मिले हैं। निर्दलीय उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। भाजपा प्रत्याशी को 51 हजार से ज्यादा मत मिले हैं।

