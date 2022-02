BJP MLA ने कहा: स्मार्ट सडक़ का शुरू करें कार्य, निगमायुक्त बोलीं: वर्कआडर जारी कर दिया

नगर निगम एरिया के विकास कार्यों पर मंथन, विकास कार्यों के साथ गर्मी में जलापूर्ति पर दिया गया बल

खंडवा. नगर निगम कार्यालय में विधायक ने अफसरों के साथ विकास कार्यों को लेकर मंथन किया। समीक्षा के दौरान विधायक देवेन्द्र वर्मा ने कहा कि आनंन नगर में स्मार्ट सडक़ का कार्य तत्काल चालू किया जाए। कार्यादेश के तहत मॉडल रोड का निर्माण कराएं। जिससे शहरियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। शहर में गर्मी के समय जलापूर्ति से निपटने को लेकर चर्चा की गई। विधायक ने कहा कि अभी से कार्ययोजना तैयार करें, जसवाड़ी से सर्किट हाउस पंप स्टेशन तक डाले जाने वाली पाईप लाइन का कार्य समयावधि में पूर्ण कराएं।

Brainstorming on the development works of Municipal Corporation area