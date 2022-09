BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कांग्रेस देश को जोड़ने नहीं तोड़ने का काम कर रही

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नगरीय चुनाव को लेकर पहुंचे खंडवा, पार्टी नेताओं ने की जीत की मंत्रणा

खंडवा. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं, आज भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष नेे कश्मीर की धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा कांग्रेस देश को तोड़ने का काम कर रही है। गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष नगरीय चुनाव प्रचार के लिए खंडवा पहुंचे।

BJP state president VD Sharma said Congress is working not to break