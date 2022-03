उधार लिया तो होते रहेंगे ब्लैकमेल, समझें कैसे...

मनमाने ब्याज पर लोन देने वाले करते हैं ब्लैकमेलिंग, मोबाइल एप के जरिए उधार लेकर फंस रही युवा पीढ़ी, कान्टेक्ट लिस्ट सिंक होते ही करते हैं परेशान, इंदौर क्राइम ब्रांच ने जारी की 50 एप की सूची

खंडवा. जरूरत पर मोबाइल एप का इस्तेमाल कर रकम उधार लेने के चक्कर में युवा पीढ़ी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है। गौर करने वाली बात तो यह है कि सेकेण्डों में ऑनलाइन लोन मुहैया कराने वाले इन एप में ब्याज की दर मन मुताबिक होती है। कुछ एप तो एेसे हैं जो छह दिन की मियाद पर 45 फीसदी तक ब्याज वसूलते हैं और रकम चुकता होने के बाद भी एप के जरिए लोगों को परेशान कर रकम वसूली गई है। भोपाल पुलिस ने एेसे ही एक गिरोह के चार सदस्यों को पकड़क कर पूछताछ शुरू की है।

बच्चों के लोन चुका रहे परिजन

प्रदेश के खंडवा और सतना जिले में एेसे मामले सामने आए हैं, जिसमें युवाओं ने ब्लैकमेलिंग होने पर अपने घर वालों को बात बताई। जिसके बाद परिजन उनके लोन की रकम भर रहे हैं। एक युवक ने एक लोन चुकाने दूसरे, फिर तीसरे और इस तरह करीब 22 एप से लोन लिया। उसे अब सवा दो लाख रुपए चुकाने हैं। इसके लिए उसे धमकी भरे फोन और उसके परिचितों के पास मैसेज भेजे जा रहे हैं। इस तरह के बढ़ते मामलों को देखते हुए युवाओं को सतर्क रहने की जरूरत है। बताते हैं कि एक दिन भी देर होने पर ब्याज की रकम मनमाने तरीके से बढ़ा दी जाती है।

झांसे में फंसते हैं कॉलेज छात्र

डीसीपी (अपराध) निमिष अग्रवाल के मुताबिक, ज्यादातर शिकायतें नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं और छात्र- छात्राओं से मिली हैं। कॉल सेंटर में काम करने वाले ठग एप इंस्टाल कराने के बाद कान्टेक्ट लिस्ट और गैलरी एक्सेस अलाऊ कराते हैं। कई बार व्यक्ति लोन ही नहीं लेता और ठग वसूली के लिए परेशान करना शुरू कर देते हैं। कान्टेक्ट लिस्ट ठगों के पास चली जाने से वे रिश्तेदार, परिचित और स्वजन को कॉल और टेक्स्ट मैसेज करना शुरू कर देते हैं। डीसीपी के मुताबिक कुछ युवतियों ने तो यह भी बताया कि ठग अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल रहा था।

इन लोन एप से रहें सावधान

पुलिस की जांच पड़ताल में करीब ५० लोन एप एेसे मिले हैं जो लोन देने के बाद ब्लैकमेल करते हैं। इनमें स्टार लोन, मेट्रो फाइनेंस, स्टेशफिन, कैश होस्ट, गोल्ड कैश, मोबाइल कैश, ईजी क्रेडिट, मनी ट्री, लोन फार्चून, रुपी स्मार्ट, जो-जो कैश, कैश पार्क, लाइव कैश, सन कैश, इनकम, यूनिट कैश, ब्राइट कैश, मैजिक मनी, सन्नी एप, रायल कैश, शार्प कॉम, मार्बल, मोबिक्विक, वाइस लोन, फार्चून लोन, कैशफिश, लोन एप, रुपीबस, रुपीस बस, रुपीस लैंड, रिच कैश, अपना पैसा, गोल्डमैन प्लस, हाय रुपी, हैंडी लोन, आसान लोन, रुपी फंटा, मनी पॉकेट, एमपी पॉकेट, एक्सप्रेस लोन, हू कैश, लोन ड्रीम, एंपल कैश, कैशकोला, फास्ट रुपी, रुपी इस्लाम, मनी म्यूचल, कैश कॉउ, राइस कैश, वन लोन, क्वालिटी कैश, समय लोन, पब कैश, स्मॉल कैश, बॉस्केट लोन, मनी लोडर, ब्राइट मनी, कैश मैजिक, इजीआरपी, गुरु एप, कैश होले, पैसेवाला एप, रॉकेट लोन, इजी ब्रोवो, मनी स्टैंड, क्रेजी कैश, गोल्ड लोन एप, कौश गो एप, फनी हैप्पन, इंडिया एआइ क्रेडिट, कैश एडवांस लोन, रुपया कंपनी, ओरेंज, स्माल लोन, फ्लिप कैश, क्विक लोन, आइसी क्रेडिट, जेस्ट मनी, बेलोन, कैश मास्टर, एजी लोन, रुपी आनलाइन, ओबी कैश, रिलायबल रुपी, कोको, कैशपाल, फास्ट कैश, मनी बाक्स, मंडे लोन, मोर कैश। क्राइम ब्रांच ने इनमें से किसी भी एप को इंस्टाल न करें की सलाह दी है।

