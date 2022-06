प्रेम विवाह को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक की मौत

मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल में किया आधी रात तक हंगामा

बड़वानी। शहर में रैदास मार्ग पर शुक्रवार देर शाम आपसी विवाद में एक ही समाज के दो पक्षों में विवाद के दौरान खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद युवक के परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आरोपितों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जिला अस्पताल से शव नहीं ले जाने दिया। वहीं देर रात्रि तक शव को पीएम के लिए मर्चरी में नहीं रखने दिया। वहीं हत्या मामले में पुलिस ने दो बाल अपचारियों को पकडऩे की बात कही है। वहीं अन्य आरोपितों की तलाश जारी है।

दरअसल यहां एक ही समाज के युवक-युवती ने दो दिन पूर्व प्रेम विवाह किया था। युवक राजपुर क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर युवती के परिजनों ने उक्त युवक से मारपीट की थी। जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहीं इस दौरान युवक के शहर के रैदास निवासी रिश्तेदार भी उसे देखने अस्पताल पहुंचे। वहीं घायल युवक के परिजन अपने रिश्तेदार के यहां किसी काम से गए तो वहां युवती पक्ष के लोगों ने युवक के परिजनों और उसके चचेरे भाइयों सहित अन्य पर हमला बोल दिया। इस दौरान युवक के चेचेरे भाई को युवती के परिजनों ने मारपीट कर चाकू घोंप दिया। जिसे जिला अस्पताल में मृत घोषित करते ही परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। यह घटना शुक्रवार रात्रि 8.30 बजे की है। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल अस्पताल में तैनात हो गया, लेकिन परिजन शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी में रखने को तैयार नहीं हुए।

Bloody conflict between two parties over love marriage, one died