महाराष्ट्र के रास्ते मप्र में फड़ चला रहे आइपीएल सट्टा के बुकी

रकम वसूलने बाइक पर निकलते हैं गुर्गे, मोबाइल फोन से चलती है सट्टा की बुकिंग, सोशल मीडिया पर भी बने हैं सट्टा के ग्रुप

खंडवा. आइपीएल शुरू होते ही सट्टाबाज भी सक्रिय हो गए हैं। बाजार में इस बात की चर्चा तेज है कि महाराष्ट्र के रास्ते मप्र के नजदीकी जिलों में सटोरियों ने अपने फड़ जमाए हैं। हाल में ही खरगोन जिले की पुलिस ने जो कार्रवाही क्रिकेट सट्टा खिलाने वालों पर की है, वह इस बात का उदाहरण है। खंडवा और इससे जुड़े खरगोन, बड़वानी व बुरहानपुर जिले भी क्रिकेट सट्टा से अछूते नहीं हैं। सोशल मीडिया पर भी कुछ सटोरियों ने ग्रुप बनाए हैं जिसमें ऑन लाइन बुकिंग ली जा रही है।

क्रिकेट में सट्टे का खेल

पुलिस चाहे तो अपने मुखबिर तंत्र की मदद से इस खेल का पर्दाफास कर सकती है। खरगोन में खुलासे के बाद अब खंडवा पुलिस भी अपने कदम बढ़ा रही है लेकिन कोई लीड नहीं मिलने से मामला शांत है। हालांकि खरगोन पुलिस ने सनावद से जो आरोपी पकड़े हैं उनमें ज्यादातर खंडवा के रहने वाले हैं।

इनकी निगरानी में पुलिस

कार्रवाही के बाद एक ओर जहां खरगोन पुलिस पकड़े गए आरोपियों की निगरानी कर रही है वहीं खंडवा पुलिस भी अपने तरीके से सुराग जुटा रही है। गौरतलब है कि खरगोन जिले की पुलिस ने दो दिन पहले ही भोपाल के मैपल ट्री आशाराम बापू चौराहा निवासी विशाल प्रह्लाद चंदानी (29), कांवेरी विहार कॉलोनी खंडवा निवासी राजेश नरेंद्र सिंह जुनेजा (49), भवानी माता वार्ड खंडवा निवासी जयंत राजेन्द्र अग्रवाल (22), हनुमान नगर खंडवा निवासी प्रवीण मुरलीधर पाटील (48), नकोड़ा नगर खंडवा निवासी गौरव गोविंददास मुद्दा (40), ग्राम कुर्ला खंडवा निवासी सुशील नारायण राठौर (19), मंदिर चौक खंडवा निवासी आयूष नवल अग्रवाल (22), सुराना नगर बड़वाह निवासी आशीष जुगल किशोर (46), नर्मदा नगर खंडवा निवासी सुनील हजारी लाल साहू (42) को पकड़ा है।

प्रदेश के कई जिलों में छापे

प्रदेश के कई जिलों में क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले पकड़े गए हैं। खंडवा पुलिस ने जनवरी महीने में ही एक बड़ी कार्रवाही की थी। इसके बाद सनावद में कार्रवाही हुई। सतना जिले की पुलिस ने भी क्रिकेट के सटोरिए पकड़े और बुकी पर शिकंजा कस लिया। बताते हैं कि बाजार में क्रिकेट सट्टा से सिक्रिय हैं जो रोजाना का वेतन लेकर रुपयों का लेन देन करते हैं। जबकि बुकी अपना ठिकाना बदलता रहता है।

Bookies of IPL betting running in MP via Maharashtra