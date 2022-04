बंद कमरे में फांसी पर लटके मिले प्रेमी- प्रेमिका

मोबाइल लोकेशन से घर तक पहुंची पुलिस, सनावद तहसील के ग्राम नरलाय से भाग कर आए थे पिपल्या भोजू

खंडवा. बंद मकान के अंदर फांसी पर लटका एक प्रेमी युगल का शव मिला है। पुलिस यहां मोबाइल लोकेशन के आधार पर पहुंची। जब कमरे में फंदे पर शव देखे तो देखने वालों के होश उड़ गए। यह घटना खालवा थाने की रोशनी चौकी अंतर्गत ग्राम पिपल्या भोजू में हुई है। सोमवार को पुलिस ने मृतकों के शव फंदे से उतारने के बाद उनका पोस्टमार्टम कराया और घटना का सही कारण जानने के लिए जांच शुरू कर दी है।

चार दिन पहले भागे

पुलिस के अनुसार, पिपल्या भोजू निवासी भुवन पिता संतोष टेमले (27) करीब दो साल से सनावद तहसील के ग्राम नरलाय में रह रहा था। ब्राह्मण समाज का होने से ग्रामीणों ने उसे मंदिर में पूजन की जिम्मेदारी सौंप दी। उसका व्यवहार और आर्थिक स्थिति देख ग्रामीणों ने चंदा कर उसका चार माह पहले ही विवाह कराया था।

28 को थी लड़की की शादी

यह बात चर्चा में आई है कि रानू पिता भगवान सोलंकी (23) की शादी आने वाली 28 अप्रैल को होनी थी। रानू और भुवन का कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों 15 अप्रैल की रात गांव से भाग निकले। 16 अप्रैल को युवती के पिता ने सनावद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। दो दिन वे कहां रहे इसका अभी पता नहीं चल सका है।

लोकेशन मिलते ही पहुंची पुलिस

रविवार शाम को युवक की मोबाइल लोकेशन पिपल्या भोजू में मिली। उसके मकान पर बाहर से ताला लगा था। पुलिस ने ग्रामीणों की उपस्थिति में ताला तोड़ा और अंदर पहुंची तो देखा दोनों के शव फांसी पर लटके हैं।

पांच माह से बंद पड़ा था मकान

पिपल्या भोजू में भुवन का मकान पांच-छह माह से बंद पड़ा था। उसमें बिजली भी नहीं थी। उसके माता-पिता भी उसी के पास रहने नरलाय चले गए थे। दोनों कब मकान में आए यह ग्रामीणों को भी पता नहीं चला। दोनों ने एक ही रस्सी से अलग-अलग फंदा बनाया और जीवन लीला समाप्त कर ली।

मकान में हैं दो दरवाजे

एसडीओपी हरसूद रविन्द्र वास्कले ने बताया कि मकान में दो दरवाजे हैं। बाहर की ओर दरवाजे में ताला लगा था। जबकि एक रास्ता अंदर की ओर से भी है। जांच की जा रही है कि दोनों के बीच कब से प्रेम प्रसंग चल रहा था और किन कारणों से इन्होंने यहां आकर आत्महत्या की है।

वर्जन...

- ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचनामा बनाकर दोनों शव का पोस्टमार्टम कराते हुए परिजनों को सौंप दिए हैं। दोनों ही पक्षों ने कोई शिकायत नहीं की है। प्रकरण की जांच की जा रही।

- टीसी शिंदे, चौकी प्रभारी रोशनी

