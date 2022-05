बीपी, शुगर तो अच्छा है, लेकिन हौसले की कमी है: आइजी

सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के लिए दिए निर्देश, आइजी ने पुलिस अधिकारियों का बढ़ाया मनोबल, एसपी ने प्रोजेक्टर पर बताई अपनी तैयारी

Published: May 01, 2022 02:29:22 pm

खंडवा. मन का हारा तो कोई नहीं, किसी को कोई शंका या तकलीफ तो नहीं? हौसला रखें और शारीरिक के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ्य रहें। यह कहा है इंदौर जोन के पुलिस महानिरीक्षक राकेश गुप्ता ने, वह खंडवा में पुलिस व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शनिवार को आए थे।

BP, sugar is good, but lack of courage: IG