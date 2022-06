breaking news : कलेक्टर अवकाश पर, महाकाल मंदिर पहुंचा उनका सरकारी वाहन

कलेक्टर के माता-पिता के नाम पर जारी हुई दर्शन की वीआइपी पर्ची, वाहन में कौन सवार था, स्पष्ट नहीं, कथित स्टोनो ने फोनकर करवाई दर्शन की व्यवस्था, अपर कलेक्टर ने वाहन उज्जैन भेजने की जानकारी से किया इनकार

Published: June 23, 2022 11:13:52 am

खंडवा. खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह के अवकाश पर होने के बावजूद उनका सरकारी वाहन बुधवार को उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर पहुंच गया। कथित रूप से कलेक्टर के माता-पिता के नाम पर महाकाल मंदिर प्रशासन ने दर्शन की वीआइपी पर्ची जारी की। हालांकि खंडवा के प्रशासनिक अधिकारी वाहन उज्जैन भेजने और उनके माता-पिता के उज्जैन पहुंचने की जानकारी से इनकार कर रहे हैं।

Collector on leave, his official vehicle reached Mahakal temple