breaking news : सांसद पाटील के प्रतिनिधि तोमर पर छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज

खंडवा. सांसद ज्ञानेश्वर पाटील के प्रतिनिधि गोविंद सिंह तोमर पर पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि घर में अकेली देखकर तोमर उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने और शोर मचाने पर वह भाग निकला। शाम को महिला थाने पहुंची, प्राथमिक पूछताछ के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है।

