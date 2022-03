Breaking News : यात्रीगण कृपया ध्यान देें...चलती ट्रेन में महिला ने जुड़वा बच्चे को दिया जन्म, जानिए फिर क्या हुआ

मध्य रेल लाइन पर लखनऊ-मुबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में प्रधान टिकट परीक्षक गौरव कुमार की सूझबूझ जच्चा-बच्चा की बची जान

खंडवा. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चलती ट्रेन में महिला यात्री ने बच्चे को जन्म दिया है। स्टेशन पर इस एनाउंसमेंट से हर कोई ट्रेन की ओर दौड़ पड़ा। प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला को उतारने के लिए हरदा स्टेशन पर ट्रेन को रोक लिया। महिला यात्रियों ने प्रसव कराया। महिला ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है। रेल कर्मचारियों के सहयोग से प्रसूता को ऐहतियातन एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया।

train : Woman gives birth to twins in moving train