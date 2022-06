मध्य प्रदेश के इस जिले में अंग्रेजों के जमाने के कुएं से पक रही दाल, पढि़ए, पूरा मामला

सैकड़ों परिवारों के रोजगार का जरिया बना मालीकुंआ

खंडवा. अंग्रेजों के जमाने का मालीकुंआ न केवल शहरवासियों का गला तर कर रहा है, बल्कि सैकड़ों गरीब परिवारों के रोजगार का जरिया बन गया है। इस कुएं के पानी से शहर के एक गरीब परिवार की तीन पीढ़ियों से परिवार पल रहा है।

