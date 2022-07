बिल्डर ने नाले का बदल दिया स्वरूप, बारिश में डूबेंगे कई मोहल्ले

नाले पर खड़ी रामसेतुपुरम कॉलोनी की बाउंड्री का मामला....

खंडवा. माल गोदाम के सामने बन रही श्रीराम सेतुपुरम कॉलोनी की बाउंड्री को सीधा करने के लिए बिल्डर ने नाले का स्वरूप बदल दिया है। कॉलोनी की बॉउंड्रीवाल को सीधा करने के लिए कई नाले के ग्रीन एरिया में दीवार बना दी गई। नाले पर कब्जे से बारिश के दौरान रेलवे के रैक प्वाइंट पर भारी जलभराव हुआ, जिसके चलते रैक प्वाइंट को काटकर पानी निकाला गया।

Builder changed the nature of the drain