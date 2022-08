एक गोली, एक दुश्मन का हुनर सीख रहे कैडेट्स

एनसीसी कैंप में स्कूल व काॅलेज के 450 कैडेट ने सीखा हथियार चलाना, 10 दिवसीय सीएटीसी कैंप शुरू

खंडवा. एनसीसी के सीएटीसी कैंप में पांच जिलों के कैडेट्स एक गोली, एक दुश्मन के सिद्धांत को सीख रहे हैं। 36 एमपी बटालियन के इस शिविर में खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बड़वानीख, खरगोन के कैडेट्स भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही थल सैनिक कैंप के कैडेट्स भी इस शिविर में शामिल हुए हैं। 29 जुलाई से शुरू किए गए इस कैम्प में स्कूल और कॉलेज से 450 एनसीसी कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। ले. कर्नल राजीव कुमार ने बताया कि इस कैंप में छात्राओं को सेना के ट्रेंड अधिकारी हथियार चलाने का गुर सिखा रहे हैं। कैडेट्स को हथियारों का रख रखाव और फायरिग रेंज के नियमों के बारे में बताया गया। दुर्गम इलाकों में नक्शे के सहारे सही रास्ता चुनना और गंतव्य तक पहुंचने के तरीके और सिग्नल कम्युनिकेशन के बारे में सूबेदार ने समझाया। 36 बटालियन खंडवा के सूबेदार मेजर भगवान सिंह ने कहा कि आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सेना भी महिलाओं के लिए एक बेहतर कॅरियर है। उन्होंने छात्राओं को एनसीसी से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोर्स के विभिन्न प्रमाणपत्रों के आधार पर उन्हें सेना व पुलिस आदि की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है। कैंप में कैडेट्स को ड्रिल, फायरिंग, मैप रीडिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ-साथ सामाजिक विषयों के प्रति भी जागृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से व्यक्तित्व का विकास होता है। कैंप में सैन्य गतिविधियों के अलावा सामाजिक सेवा के तहत रक्तदान, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण जागरूकता के लिए भी गतिविधियां आयोजित की जाएगी।

Cadets learning the skill of one bullet, one enemy