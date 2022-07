दादाजी की भक्ति के साथ जागरूकता की शक्ति का ​शिविर

न्यायाधीश के साथ एसपी ने किया शिविर का शुभारंभ

खंडवा. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। इस तीन दिवसीय विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया है। शिविर के शुभारंभ पर पुलिस अधीक्षक विवेकसिंह, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रामेश्वर कोठे, सीएमएचओ डॉ. शरद हर्णे समेत सभी न्यायाधीश, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारीमौजूद रहे।

इस अवसर पर प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव एस.कालगांवकर ने गुरूपूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए कहा, दादाजी की भक्ति के साथ जागरूकता की शक्ति जोड़ने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण मेरा परिवार और वृक्ष मेरे यार का आवाहन करते हुए सभी से पौध रोपण के विशेष अभियान में सहयोग का अनुरोध किया। साथ ही आभार स्वरूप चार पौधे सौंपकर उनके संरक्षण का संकल्प दिलाया। एसपी ने कहा कि जिले के सभी थाना परिसर में कम से कम पांच पौधे लगाए जाएंगे और उनके संरक्षण का दायित्व थाना प्रभारी वहन करेंगे। जिला अधिवक्ता संघ की ओर से रविन्द्र पाथरीकर ने अधिवक्ता परिवार द्वारा एक हजार पौधों के रोपण का संकल्प लिया। भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सुनील श्रीवास्तव ने सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाने वाले 200 पौधों के संरक्षण के लिए ट्रीगार्ड उपलब्ध कराए जाने की घोषणा क। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने चिकित्सा केन्द्रों पर 500 पौधों का रोपण करने की घोषणा की न्यायिक कर्मचारी संघ एवं जिला अधिवक्ता संघ के सहयोग से शिविर के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क स्वल्पाहार की व्यवस्था की जा रही है।

Camp of the Power of Awareness with Grandfather's Devotion