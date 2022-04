नोएंट्री के पक्ष में नहीं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, प्रशासन से रिंगरोड या बायपास की मांग

खंडवा. शहर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी नो एंट्री से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि इस आदेश को लागू करने से पहले प्रशासन को वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना चाहिए थी। कई वर्षों से इस शहर में रिंग रोड और बायपास की जरूरत महसूस की जा रही है। प्रस्ताव भी कई बार बने लेकिन अब तक मार्ग नहीं बन सका। ऐसे में अब नो एंट्री लागू होने का भी विरोध हो रहा है।

11 से लागू होगी नो एंट्री

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश से 11 अप्रैल की सुबह से ही नो एंट्री लागू कर दी जाएगी। इसके लिए यातायात पुलिस को शहर के बाहरी रास्तों पर अपने फिक्स प्वाइंट बनाकर बल की तैनाती करना थी, ताकि प्रतिबंधित भारी वाहन शहर में प्रवेश ना कर सकें। इसके लिए अतिरिक्त बल की मांग की गई थी जो रविवार की शाम तक अधिकृत तौर पर नहीं मिल सका। नगर निगम को नो एंट्री प्वाइंट पर संकेतक बोर्ड लगाने थे, वह भी नहीं लगे। सबसे जरूरी बात कि ड्यूटी पर रहने वाला सिपाही कहां खड़ा होगा। इस तपती धूप में उसके लिए कोई इंतजाम ऐसे नहीं किए जिससे वह छांव में खड़े रहकर अपना कर्तव्य निभा सके। हालांकि अव्यवस्थाओं के साथ पहले दिन की ड्यूटी और नो एंट्री का पालन कैसे होगा यह देखने लायक होगा।

इनका कहना है...

बिना वैकल्पिक मार्ग के खंडवा शहर में नो एंट्री लगाना उचित नहीं है। गाडि़यां सुबह से रात तक खड़ी रहेंही। कोरोना काल से निपटने के बाद अब नो एंट्री कारोबार की कमर तोड़ेगी।

- अनिल जैन, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी

कलेक्टर से बता नहीं हो सकी, लेकिन एसपी व एआरटीओ से बात हुई है। उन्हें एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि खंडवा में नो एंट्री लागू नहीं की जा सकती। इससे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय प्रभावित होगा।

- रफीक उर्फ रफ्फा सेठ, अध्यक्ष, ट्रांसपोर्ट एसो.

नोएंट्री अच्छी बात है, लेकिन वैकल्पिक मार्ग होना जरूरी है। रैक प्वाइंट से गोदाम तक खाद्यान ले जाने में दिक्क्त होगी। रिंग रोड या बायपास के लिए प्रशासन को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए।

- नितिन जैन, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी

वर्जन...

कलेक्टर के आदेश का पालन विधिवत कराया जाएगा। जो वाहन छूट के दायरे में नहीं हैं, उन्हें तय समय में शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा।

- संतोष कौल, डीएसपी यातायात

