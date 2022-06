सड़क ऐसी कि ब्रेक लगाने के बाद भी नहीं रुकती गाड़ी

च्ची सड़क की मिट्टी, पत्थर, कंकड पक्की सड़क पर, सड़क निर्माण कंपनी केसीसी की लापरवाही जारी

खंडवा. हाइवे बनाने वाली कंपनी केसीसी बिल्डकॉन का काम ऐसा है कि ब्रेक लगाने पर भी गाड़ी रुकती नहीं है। नियमों कायदों को ताक पर रखते हुए किए जा रहे निर्माण में वाहन चालक परेशानी झेल रहे हैं। कच्ची सड़क की मिट्टी, पत्थर, कंकड पक्की सड़क पर आ गए हैं। हालात ऐसे हैं कि अंधेरा होने के बाद इस मागग्में चलने वाले वाहनों के चालक जब अचानक दिखने वाले डायवर्सन में ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी कंकड, पत्थर पर फिसलते हुए आगे चली जाती है, इससे बड़ी दुघर्टना की आशंका बनी हुई है।

गुमराह कर रहे अफसर

कंपनी के जो अफसर यहां काम करा रहे हैं वह उच्च स्तर के अधिकारियों को गुमराह कर गलत जानकारी भेज रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की निगरानी में बन रहे हाइवे में सुरक्षा इंतजाम को लेकर भी हर जगह लापरवाही बरती जा रही है। खुद पुलिस अधीक्षक और यातायात के पुलिस अधिकारी सड़क दुघर्टनाओं के बाद चेता चुके हैं, लेकिन कंपनी पर कोई असर नहीं हो रहा।

मोहलत है एक बहाना

बस-ट्रक की टक्कर होने के बाद जब पुलिस ने इस मार्ग को सुधारने के लिए कहा तो कंपनी के सेफ्टी मैनेजर समेत अन्य लोगों ने आठ दिन की मोहलत मांग ली। सुधार के लिए वक्त लिया है लेकिन जो हालात पहले से हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सका। हाइवे निर्माण में सुरक्षा बंदोबस्त के लिए जो गाइड लाइन तय है उस पर काम ही नहीं हो रहा है। सड़क के एक ओर लेवल करने के लिए जो खाई बनाई गई है, उसमें मुख्य सड़क से कोई बेरीकेड या बचाव के इंतजाम नहीं किए गए।

Car does not stop even after applying brakes