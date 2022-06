खरगोन में मैनेजर पर केस, खंडवा में तमाशबीन बने जिम्मेदार

पड़ोसी जिला खरगोन में किसानों को नकली बीज बेचकर ठगने वाली कंपनी पर कलेक्टर के हस्तक्षेप पर उद्यान अधिकारी ने एफआइआर दर्ज कराई है। लेकिन खंडवा में बीज कंपनियों को जिम्मेदारों का अभयदान मिला है

खंडवा. पड़ोसी जिला खरगोन में किसानों को नकली बीज बेचकर ठगने वाली कंपनी पर कलेक्टर के हस्तक्षेप पर उद्यान अधिकारी ने एफआइआर दर्ज कराई है। लेकिन खंडवा में बीज कंपनियों को जिम्मेदारों का अभयदान मिला है। बाजार में बिक रहे बीज का सेंपल तक नहीं लिया जा रहा है। जिम्मेदार एक-दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। उद्यानिकी विभाग अधिकारी स्टाफ की कमी बता रहे हैं। उधर बीज निगम अधिकारी का तर्क है कि कृषि अधिकारी पर सेंपल लेने जिम्मेदारी है।

Case against sales manager in Khargone, became a spectator in Khandwa