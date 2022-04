थाने के अंदर दरोगा की कॉलर पकड़ी तो हुआ ये हाल

मोघट रोड थाने में हुई घटना, आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा

खंडवा. अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब थाने के अंदर जाकर आदतन अपराधी दरोगा की कॉलर पकड़ रहे हैं। मोघट रोड थाना में ऐसा ही कुछ बुधवार की दोपहर तब हुआ जब मालखाना इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक अनिल शुक्ला अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। उनके साथ अभद्रता करते हुए आरोपी ने झूमाझटकी किया और सरकारी कागजात भी फाड़ दिए। हालांकि इसके बाद अपराधी को बचाव का मौका नहीं मिला। पुलिस ने उसे पकड़ा और फिर अपने तरीके से सबक सिखाते हुए जेल भेज दिया।

पता चला है कि दोपहर करीब सवा 1 बजे थाना मोघट रोड में सब सामान्य चल रहा था। तभी आदतन अपराधी गोलू उर्फ शिवा सारसर पिता श्यामलाल निवासी गांधीनगर थाने में पहुंच गया। आरोपी गोलू ने वहां तैनात रहे मालखाना इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक अनिल शुक्ला से अभद्रता करते हुए झूमाझटकी किया और टेबल पर रखे सरकारी कागजात फाड़ दिए। थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में वाहनों में तोड़फोड़ करने का अपराध कायम किया गया था और उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत प्रकरण बनाया था। इसी बात पर आरोपी ने थाना आकर हंगामा किया है। वह कह रहा था कि पुलिस ने उसके खिलाफ अपराध कायम क्यों किया और रासुका के तहत कार्रवाही क्यों की गई। आरोपी के खिलाफ पूर्व से करीब सात अपराध कायम हैं और वह आदतन अपराधी है। थाने में हुए घटनाक्रम के बाद आरोपी के खिलाफ आइपीसी की धारा 186, 353 के तहत अपराध कायम कर उसे गिरफ्तार किया। कार्रवाही के बाद आरोपी को अदालत में पेश करते हुए जेल भेजा है।

Caught the collar of the inspector inside the police station