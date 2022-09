सड़क के लिए नेताओं पर तंज कस गए सेलेब्रिटी

इंदौर से खंडवा का रास्ता है बदहाल, खंडवा में जो भी आया सड़क को कोसकर गया, टैक्सी वाले भी जाने से कर देने हैं मना

खंडवा. पक्का रास्ता, कच्ची सड़क और उस पर पगडंडी, जैसे कोई चलते चलते थक जाता है। सऊद उस्मानी का यह काव्य खंडवा से इंदौर को जाने वाली सड़क की हालत को बयां करता है। महज 130 किमी की दूरी तय करने में इस रास्ते पर 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। इसके साथ हिचकोले मुफ्त में मिलते हैं और रास्ते भर जान का खतरा बना रहता है। गौर करने वाली बात तो यह है कि भारतीय सिनेमा के मशहूर पार्श्वगायक किशोर कुमार की नगरी खंडवा में जो भी हस्ती आई वो यहां की सड़कों के लिए सरकार पर तंज कस गई।

मन खराब कर देती है सड़क

खंडवा आने वाले सेलेब्रिटी इंदौर के रास्ते सड़क मार्ग से ही आते हैं। इंदौर से खंडवा पहुंचते वक्त सड़क पर गड्ढे, जाम और कम दूरी में ज्यादा समय लगने पर उनका मन इतना खराब हो जाता है। जिसका असर स्थानीय आयोजनों में हर बार देखने को मिला। मीनाक्षी शेषाद्री, अमीषा पटेल, कुमार विश्वास, शैलेष लोढ़ा जैसी हस्ती सड़क को कोसते चली गई। बताते हैं कि मशहूर अभिनेता देवानंद ने यहां की सड़क का हाल जानकर आने से मना कर दिया था।

सड़क पर गड्ढे, साइड सोल्डर गायब

सड़क सुरक्षा से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि खंडवा से इंदौर की दूरी 130 किमी तय करने के लिए स्वयं के वाहन से 4 घंटे लगते हैं। बस से जाना हो तो साढ़े 4 से 5 घंटे लगेंगे। इस रूट पर चलने वाली बसें एक बार जाती हैं और एक ही बार आती हैं। दूसरा टि्रप बसों का नहीं हो पाता है। कारण है कि बलवाड़ा कस्बा, सनावद, बड़वाह में सड़क पर बड़े गड्ढे हो गए। मोरटक्का पुल की हालत किसी से छिपी नहीं। साइड सोल्डर नीचे धंस गए हैं।

रोक लेता है बाजार का जाम

इंदौर से खंडवा के बीच जो भी बड़े कस्बाई क्षेत्र हैं, उन सभी का बाजार मुख्य मार्ग पर ही है। दिन के समय यहां जाम लग जाता है और वाहनों को निकलने में दिक्कत होती है। इंदौर से आते वक्त घाट पर कई घंटों का जाम लगना आम बात हो गई है। किस्मत अच्छी हुई तो घाट का जाम नहीं मिलता है। पूरे मार्ग में कहीं भी खतरनाक मोड़, पुल के संकेतक नहीं हैं और ना ही माइलोमीटर लगे हैं।

इंदौर के पास सड़क पर पेवर्स

इंदौर से खंडवा की ओर आते वक्त सिमरोल घाट का सेक्शन सुधरा है। कुछ जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अफसरों ने पेवर्स ब्लाक गड्ढों में लगा दिए हैं। लेकिन इसके आगे की सड़क का हाल बेहाल है। हालांकि धनगांव से बोरगांव तक बन रहा हाइवे अगस्त 2023 तक पूरा होगा।

Celebrities taunted the leaders for the road