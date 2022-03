केन्द्रीय मंत्रालय के मोबाइल ऐप में कैद होगी गांव की धरोहर, जानिए क्यों

केन्द्र सरकार खंडवा के ‘मेरा गांव मेरी धरोहर’ के तहत गांव-गांव का होगा सर्वे, प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

खंडवा. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय भारत ‘मेरा गांव मेरी धरोहर’ के तहत गांव-गावं का सर्वे कराएगी। जिसको संजोने के लिए गांव की धरोहर को मोबाइल ऐप में अपलोड किया जाएगा। इसके लिए सांस्कृतिक मंत्रालय और सीएससी इ-गवर्नेंस के बीच अनुबंध किया जा चुका है। जिले के कुछ पंचायतों में पायलट के रूप में सर्वे करेंगे। सीएससी के जिला प्रबंधक पावस चौकडे ने बताया कि गांव की संस्कृति को मोबाइल ऐप के जरिए कॉमन सर्विस सेंटर सर्वे करेगा।

heritage of the village will be imprisoned in the mobile app of the Union Ministry