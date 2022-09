मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान : संभाग में शिविर लगाने खंडवा अव्वल, निराकरण में फिसड्डी

संभाग में इंदौर, बुरहानपुर, और झाबुआ में सबसे कम लगे जन सेवा अभियान शिविर

खंडवा. मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत संभाग स्तर पर शिविर लगाने में खंडवा अव्वल है। पहले नंबर पर धारा और दूसरे पर खंडवा है। खंडवा में लगभग चार सौ शिविर लगाए गए । धार में इससे अधिक लगे हैं। शिविर में आए आवेदनों को निराकरण में प्रगित अच्छी नहीं है। इंदौर व झाबुआ में सबसे कम शिविर लगे हैं।

Chief Minister's Public Service Campaign: Khandwa tops to set up camp in the division