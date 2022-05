मुख्यमंत्री बोले : खंडवा से चारखेड़ा तक बदली जाएगी नर्मदा पाइप लाइन, कलेक्टर भ्रष्ट्राचारियों के खिलाफ करें कार्रवाई

जिले में पेयजल संकट की चीख मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चौखट तक पहुंची। मुख्यमंत्री अफसरों की बैठक बुला ली और सबसे पहले जिले की पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की

खंडवा.

जिले में पेयजल संकट की चीख मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चौखट तक पहुंची। तभी तो प्रभारी मंत्री के लौटते ही मुख्यमंत्री शनिवार को सुबह साढ़े छह बजे ही आला अफसरों की बैठक बुला ली और सबसे पहले जिले की पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था की जानकारी दी तो मुख्यमंत्री ने कहा चारखेड़ा से खंडवा तक की पाइप लाइन बदलने के निर्देश दिए। कहा जहां पानी की समस्या है, वहां तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। बैठक में कलेक्टर ने जानकारी दी कि पेयजल आपूर्ति के लिए राजस्व, पुलिस, नगर निगम की संयुक्त टीम बनाई गई है।



खंडवा पीएम आवास में बनाए रेकार्ड

मुख्यमंत्री ने कहा खंडवा में पीएम आवास (ग्रामीण) की स्थिति बेहतर है। 94.33 प्रतिशत आवास पूर्ण होने पर बधाई दी। शेष 6 प्रतिशत आवास पूर्ण कर जिला रेकॉर्ड बना सकता है। कलेक्टर ने जानकारी दी नया टारगेट 16,300 है।10 हजार की स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा आवास योजना में नाम जुड़वाने या किश्त जारी करने के लिए पैसे लेने की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरी आवास योजना में गति लाएं।



कुपोषण टॉस्क में लेकर समाप्त करें

मुख्यमंत्री ने कहा कुपोषण को टास्क में लेकर समाप्त करें। हर 3 माह में समीक्षा करें। आंगनवाड़ी में आमजन को प्रोत्साहित करें। गोद ली गईं आंगनबाड़ियों की मॉनिटरिंग करें। कलेक्टर ने जानकारी दी कि कुपोषण दूर करने के लिए मुनगा की पत्तियों के चूर्ण का उपयोग किया जा रहा है।



राशन वितरण में लगाई फटकार

मुख्यमंत्री समीक्षा के दौरान राशन वितरण की प्रगति पचास फीसदी भी नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर को निर्देश दिए कि राशन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करो। एक भी गरीब राशन से वंचित न हो।



माफिया पर कार्रवाई जारी रखें

कलेक्टर ने जानकारी दी कि 95 हेक्टेयर भूमि माफियाओं से मुक्त कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्रवाई जारी रखें। पशु परिवहन को गंभीरता से लें। इन्टेलीजेंस नेटवर्क विकसित करें और भ्रष्ट अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करें।



मंत्री सिंचाई का उठाए मुद्दा

बैठक में वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने जिले के 16 गांवों को सिंचाई व्यवस्था से जोड़ने की आवश्यकता बताई।



आधी रात तक करते रहे होमवर्क

समीक्षा की सूचना पर एक दिन पहले ही अधिकारी आधी रात तक तैयारी को लेकर होमवर्क किया। मीटिंग के अनुरूप फोल्डर तैयार करने के साथ ही प्रगति बताते के लिए माथापच्ची करते रहे।



ये भी दिए निर्देश

पंचायतों में बनाए जा रहे 101 तालाबों को 15 अगस्त पूर्ण करांए,

माफियाओं व अपराधियों से मुक्त जमीन पर गरीबों के मकान को बनाने की प्राथमिकता दें, सीएम राइज स्कूल शुरू कराएं।



इन पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन, मनरेगा, नवाचार तथा एक जिला-एक उत्पाद आदि योजनाओं पर चर्चा की।

Chief Minister communicated: Now women will be responsible for tax collection,Chief Minister communicated: Now women will be responsible for tax collection,मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान